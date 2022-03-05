Шарлотт Калла - о Йохауг: Она постоянно мотивировала меня развиваться

Трёхкратная олимпийская чемпионка из Швеции Шарлотт Калла отреагировала на завершение карьеры норвежки Терезы Йохауг в конце этого сезона.

«Какая у неё была карьера! Уникальная спортсменка. Она постоянно мотивировала меня работать и развиваться. Трудно переоценить её вклад в развитие спорта», — приводит слова Каллы Aftonbladet.

Напомним, что Йохауг является трехкратной победительницей Кубков мира (2013/14, 2015/16, 2019/20). В общей сложности на счету спортсменки 79 побед в гонках КМ.

Также в списке достижений норвежки четыре золотых медали Олимпийских игр. На чемпионатах мира Тереза 14 раз одерживала победы в соревнованиях.