Чемпион мира по лыжам из Канады: Надеюсь, Непряева выиграет общий зачет, она это заслужила

Канадский чемпион мира по лыжным гонкам Девон Кершоу считает, что Кубок мира у женщин должен в этом году достаться Наталье Непряевой.

«Это очень спорное мнение, и я могу подвергнуться за него серьезной критике, но Непряева отлично бегает «классикой» и проводит лучший сезон в карьере. Кажется, она все-таки завоюет Большой хрустальный глобус. Теоретически ее еще можно обогнать, но вряд ли у Диггинс или кого-то еще это получится. Я надеюсь, Непряева выиграет общий зачет Кубка мира, она была лучшей дистанционной гонщицей сезона, и я не могу представить, как для нее это тяжело. Мне не важно, под каким флагом она выступает, я рассматриваю ее как личность. Она заслужила стать победителем общего зачета», - приводит слова канадца подкаст Fasterskier.

Напомним, преимущество Непряевой над ближайшей преследовательницей - американкой Джессикой Диггинс составляет 252 очка.

Ранее FIS отменила финал Кубка мира в Тюмени, однако в федерации так и не нашли, куда его перенести, поэтому этап в Фалуне станет последним в этом сезоне.