Тренер Непряевой: Если Наташа выиграет «Глобус» - это будет заслуженно

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможности Натальи Непряевой завоевать Большой хрустальный глобус, при этом пропуская последние старты.

«Если Наташа выиграет глобус, то все будет заслуженно. У нее колоссальный отрыв. Непряева заслужила этот Кубок. Я очень горд за нее», - приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Напомним, преимущество Непряевой над ближайшей преследовательницей - американкой Джессикой Диггинс составляет 252 очка.

Ранее FIS отменила финал Кубка мира в Тюмени, однако в федерации так и не нашли, куда его перенести, поэтому этап в Фалуне станет последним в этом сезоне.