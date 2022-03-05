Непряева стала обладательницей Кубка мира по лыжным гонкам

Олимпийская чемпионка Пекина по лыжным гонкам Наталья Непряева завоевала Большой Хрустальный Глобус.

Это стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло. где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся трех гонок Непряева останется недосягаемой для сопперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.

Сама лыжница не принимала участия в соревнованиях в Норвегии, поскольку FIS отстранила россиян от выступлений.