Бородавко отреагировал на завоевание Непряевой «Большого хрустального глобуса»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поздравил российскую лыжницу Наталью Непряеву с завоеванием «Большого хрустального глобуса».

«Как долго мы этого ждали, наконец-то! Судьба вознаградила ее за сумасшедшие старания. Наташа в очередной раз показала всем, что если ты чего-то очень сильно хочешь, то обязательно достигнешь», - приводит слова Бородавко «СЭ».

Это стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло. где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся трех гонок Непряева останется недосягаемой для сопперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.

Сама лыжница не принимала участия в соревнованиях в Норвегии, поскольку FIS отстранила россиян от выступлений.