Дмитрий Губерниев: Непряева пишет историю лыж! Честный успех

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» российской лыжницей Натальей Непряевой.

«Историческая победа! И абсолютно справедливая. В 2001 году последний раз выигрывали. Честный успех - это год имени Непряевой», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Это стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло. где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся трех гонок Непряева останется недосягаемой для сопперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.

Сама лыжница не принимала участия в соревнованиях в Норвегии, поскольку FIS отстранила россиян от выступлений.