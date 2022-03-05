Мама Непряевой прокомментировала победу дочери в общем зачете Кубка мира

Ирина Непряева, мама российской лыжницы Натальи Непряевой, отреагировала на досрочную победу дочери в общем зачете Кубка мира сезона-2021/2022 и завоевание ей «Большого хрустального глобуса».

«Давайте не будем бежать впереди паровоза. Когда у Наташи будет на руках кубок, тогда будет нам счастье. А пока всё это заочно - не будем радоваться. А то время такое, сами понимаете», - приводит слова Непряевой «Чемпионат».

Это стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло. где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся трех гонок Непряева останется недосягаемой для сопперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.

Сама лыжница не принимала участия в соревнованиях в Норвегии, поскольку FIS отстранила россиян от выступлений.