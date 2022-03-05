Чепалова - о завоевании Непряевой «Большого хрустального глобуса»: Наконец-то это произошло!

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова отреагировала на досрочную победу дочери в общем зачете Кубка мира сезона-2021/2022 и завоевание ей «Большого хрустального глобуса».

«Это очень радостное событие. Наконец-то это произошло! Мы долго ждали. Очень рада за Наталью Непряеву лично. Поздравляю ее и команду, потому что это абсолютно заслуженная победа», приводит слова Чепаловой «Чемпионат».

Это стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло. где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся трех гонок Непряева останется недосягаемой для сопперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.

Сама лыжница не принимала участия в соревнованиях в Норвегии, поскольку FIS отстранила россиян от выступлений.