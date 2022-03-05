Анфиса Резцова - о завоевании Непряевой Кубка мира: Правда всегда побеждает зло и ненавистников

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о досрочной победе в Кубке мира российской лыжницы Натальи Непряевой.

«Наташу, умница, героиня! Жалко, что у Большунова так не получилось. Надеюсь, что Сашу тоже удостоят награды. Он заслужил — он тоже лучший из лучших, как и Непряева. Как я рада, есть правда на этом свете, и она всегда побеждает зло и ненавистников!», - приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

О победе Непряевой стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло, где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся гонок Непряева останется недосягаемой для соперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.

Сама лыжница не принимала участия в соревнованиях в Норвегии, поскольку FIS отстранила россиян от выступлений.