Крянин считает, что Непряевой должны отправить Кубок мира по почте

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин отреагировал на досрочную победу дочери в общем зачете Кубка мира сезона-2021/2022 и завоевание ей «Большого хрустального глобуса».

«Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и человек, который полностью отработал сезон-2021/22, завоевал необходимые очки, которые привели к такому результату, при всех тех, на мой взгляд, необоснованных отстранениях, получит свой трофей, нет повода не вручить его. Ни от нее, ни от нас ничего не зависит, думаю, там есть подведение итогов, никакого труда не составит отправить по почте этот глобус», - приводит слова Крянина ТАСС.

Это стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло. где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся трех гонок Непряева останется недосягаемой для сопперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.

Сама лыжница не принимала участия в соревнованиях в Норвегии, поскольку FIS отстранила россиян от выступлений.