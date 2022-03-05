Александр Тихонов: Победа Непряевой - великая радость на фоне всего остального

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на досрочную победу дочери в общем зачете Кубка мира сезона-2021/2022 и завоевание ей «Большого хрустального глобуса».

«Выигрыш общего зачета - великая радость на фоне всего остального, утереть нос этим астматикам и врунам норвежцам», - приводит слова Тихонова ТАСС.

Это стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло. где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся трех гонок Непряева останется недосягаемой для сопперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.

Сама лыжница не принимала участия в соревнованиях в Норвегии, поскольку FIS отстранила россиян от выступлений.