Вылегжанин прокомментировал победу Непряевой в общем зачете Кубка мира

Чемпион мира Максим Вылегжанин отреагировал на досрочную победу дочери в общем зачете Кубка мира сезона-2021/2022 и завоевание ей «Большого хрустального глобуса».

«Безусловно, это очень долгожданная победа, потому что у нас из девчонок давно никто не выигрывал общий зачет. Конечно, на душе очень радостно, что Наталья смогла победить, несмотря на то, что на последние этапы ее не допустили», - приводит слова Вылегжанина ТАСС.

Это стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло. где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся трех гонок Непряева останется недосягаемой для сопперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.

Сама лыжница не принимала участия в соревнованиях в Норвегии, поскольку FIS отстранила россиян от выступлений.