Наталья Матвеева: Непряева намного раньше доказала, что достойна «Большого хрустального глобуса»

Призер чемпионата мира Наталья Матвеева поздравила российскую лыжницу Наталью Непряеву с победой в Кубке мира.

«Это очень круто! Наташа к этому и шла. Когда команду отстранили, судьба трофея была абсолютно непонятна. Очень рада за Наташу и искренне поздравляю. Если бы соревнования для российской команды продолжились, то Наталья ещё больше укрепила бы свои лидирующие позиции. Непряева намного раньше доказала, что достойна «Большого хрустального глобуса», - приводит слова Матвеевой «Чемпионат».

О победе Непряевой стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло, где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся гонок Непряева останется недосягаемой для соперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.