Александр Легков: Непряева выиграла все и всем все доказала

Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков отреагировал на победу Натальи Непряевой в Кубке мира по лыжным гонкам.

«Здорово, что наша девчонка завоевала Кубок мира. Впервые за долгое время девушка из России смогла это сделать. Очень рад за Наташу. Соперниц было очень много сильных. Но Непряева смогла взять и медали Олимпиады, и Кубок мира, и «Тур де Ски»! Значит, всё не зря. Выиграла всё и всем всё доказала», - приводит слова Легкова «Чемпионат».

О победе Непряевой стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло, где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся гонок Непряева останется недосягаемой для соперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.

Сама лыжница, выигравшая в Пекине золотую олимпийскую медаль, не принимала участия в соревнованиях в Норвегии, поскольку FIS отстранила россиян от выступлений.