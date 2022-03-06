Наталья Непряева: Я для себя знаю, что Кубок мира - мой, это греет душу

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева рассказала об эмоциях, которые она испытывала, когда узнала, что она досрочно стала обладательницей Кубка мира несмотря на отстранение сборной России от оставшихся этапов первенства.



- Я уже ощущаю себя победительницей Кубка мира, но, если честно, это ощущение победы мне подгадили. Но все равно, для себя я знаю, что Кубок мира — мой, это греет душу, — сказала Непряева «СЭ».

О победе Непряевой стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло, где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся гонок Непряева останется недосягаемой для соперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.