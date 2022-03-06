ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Наталья Непряева: Я для себя знаю, что Кубок мира - мой, это греет душу

Непряева досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира.
Наталья Непряева: Я для себя знаю, что Кубок мира - мой, это греет душу
06 марта 2022 13:48
автор: Александр Бойченко
автор фото: Олимпийский комитет России

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева рассказала об эмоциях, которые она испытывала, когда узнала, что она досрочно стала обладательницей Кубка мира несмотря на отстранение сборной России от оставшихся этапов первенства.

- Я уже ощущаю себя победительницей Кубка мира, но, если честно, это ощущение победы мне подгадили. Но все равно, для себя я знаю, что Кубок мира — мой, это греет душу, — сказала Непряева «СЭ».

О победе Непряевой стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло, где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся гонок Непряева останется недосягаемой для соперниц.

Добавим, что этот трофей покорился спортсменке впервые в карьере.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Куляк показал кулак! Как российский гимнаст вышел на награждение с буквой Z на груди
Иван Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе - и попал в эпицентр внимания смелым поступком.
Миллион долларов для Валерия Харламова: миф или правда?
В нашем хоккее бытует легенда о том, что после первого матча Суперсерии-1972 СССР - Канада звезду советского хоккея Валерия Харламова позвали в НХЛ. «Плеймейкер» вспоминает эту историю.
«У Шварца ежовые рукавицы, у Ваноли — эмоции, немец победит 3:1». Ловчев о дерби «Динамо» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев признался «Плеймейкеру», что результат предстоящего столичного дерби в 20-м туре РПЛ (6 марта, 19:00) для него очевиден.
«В «дерби настороженных» будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Химки»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ (6 марта, 14:00).
Ковингтон убрал «отброс с улиц Майами» и вызвал на бой самого Порье! Итоги UFC 272
В главном бою UFC 272 в Лас-Вегасе Колби Ковингтон убедительно победил Хорхе Масвидаля.
Овечкин ответил Капризову! Три очка, гол №764 и равенство в споре бомбардиров (видео)
Александр Овечкин теперь всего на два гола отстает от Яромира Ягра по голам в НХЛ, забросив шайбу и отдав две голевые передачи в победном матче с «Сиэтлом» (5:2).
Время янычара! Как Языджи снова выручил ЦСКА — теперь на 96-й минуте (видео)
В первом матче 20-го тура РПЛ армейцы в Москве вырвали победу у «Нижнего Новгорода» (1:0).
Олимпийские надежды России. Кто из фигуристок поедет в Милан-2026?
1 марта 2022 года стало известно об отстранении российских фигуристов от всех международных соревнований, однако это не отменяет начала нового олимпийского цикла, с которым мы, несмотря ни на что, связываем огромные надежды в женском одиночном катании.
По семейным обстоятельствам и не только… Как российский футбол очищается от иностранцев
Более 20 легионеров уже покинули клубы РПЛ – и этот список продолжает расти. Разбираемся, как это происходит.
В два раза больше джекпонов! Недельная акция от «Лиги Ставок» на сверхвыгодных условиях
С 7 по 14 марта 2022 года у клиентов букмекерской компании «Лига Ставок» будет возможность получить больше джекпонов для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика