Бородавко - о завершении карьеры Йохауг: Скучать не буду, ни разу

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что уход из спорта лидера норвежской лыжной команды Терезы Йохауг не вызвал у него никаких эмоций.

— Завершение эпохи Йохауг вызвало какие-то эмоции?

— Никаких эмоций. Вообще ничего. Скучать не буду, ни разу, — сказал тренер «Матч ТВ».

Напомним, что Йохауг является трехкратной победительницей Кубков мира (2013/14, 2015/16, 2019/20). В общей сложности на счету спортсменки 79 побед в гонках КМ.

Также в списке достижений норвежки четыре золотых медали Олимпийских игр. На чемпионатах мира Тереза 14 раз одерживала победы в соревнованиях.