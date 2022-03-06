Степанова раскритиковала FIS за отстранение российских лыжников от этапов Кубка мира

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова раскритиковала Международную федерацию лыжного спорта за отстранение российских лыжников от соревнований.

«Я читала и перечитывала решение Совета FIS, лишившее меня и моих товарищей по команде права участия в международных отношениях. В нем говорится, что это делается «из-за обострившихся проблем с безопасностью, с которыми сталкиваются спортсмены и местные организаторы…». Правильно ли я поняла, что FIS капитулировала перед угрозами в адрес российских спортсменов со стороны радикальных ненавистников или хулиганов? Так и будет отныне - любая угроза любым спортсменам приведет к отмене их участия?», - написала Степанова в своем телеграм-канале.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) заявила об отстранении спортсменов из России от всех соревнований под своей эгидой до конца текущего сезона.

Добавим, что российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете Кубка мира. У мужчин на второй строчке располагается Александр Большунов, уступая лидерство лишь Йоханнесу Клэбо из Норвегии.