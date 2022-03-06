«Справедливость восторжествовала». Каминский прокомментировал победу Непряевой в общем зачете КМ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский отреагировал на победу лыжницы Натальи Непряевой в Кубке мира.

Напомним, что 26-летняя спортсменка не принимала участие в последнем этапе КМ. Непряева набрала 973 очка, опередив шведку Эббу Андерссон (732).

«Справедливость восторжествовала. Хорошо, что ей хватило запаса и она завоевала свой заслуженный «Хрустальный глобус». Плохо, что лыжников, так же, как и нас, в итоге сняли с соревнований. Что касается достижения Непряевой, то очень радует, что после долгого перерыва и в женском лыжном спорте мы наконец-то добились такого результата» — цитирует Каминского «Метарейтинг».

Добавим, что Непряева завоевала три медали на ОИ-2022: золото, серебро и бронзу.