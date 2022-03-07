«Чем дальше, тем масштабнее». Крюков прокомментировал решение FIS отстранить Россию

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в личном спринте Никита Крюков оценил решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить сборную России от соревнований после этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Это тяжёлый вопрос — следующий вопрос, как говорится. И раньше отстраняли, флаги отнимали, это не в первый раз. Чем дальше, тем масштабнее, кто его знает», — приводит слова Крюкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что победителем общего зачета Кубка мира в женской части программы стала досрочно россиянка Наталья Непряева, которая не принимает участия в последних этапах первенства.