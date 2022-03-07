Большунов одержал победу в Деминском полумарафоне на 25 км

Трехкратный обладатель золотых медалей ОИ-2022 Александр Большунов занял первое место в Деминском полумарафоне на 25 км классическим стилем, который прошел сегодня, 7 марта, в Рыбинске.
Отметим, что 25-летний спортсмен финишировал с результатом 1 час 1 минута 40 секунд. На второй строчке расположился Никита Хабаров, проигравший победителю 59 секунд. Тройку лучших замкнул Артем Николаев (+1.01).
Добавим, что ранее Большунов стал победителем марафона на 50 км свободным стилем.
источник: «Советский спорт»