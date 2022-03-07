FIS будет сотрудничать с RSA, чтобы передать Непряевой хрустальный глобус за победу в Кубке мира

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили о том, что россиянка Наталья Непряева получит свою награду за победу в общем зачете Кубка мира через Ассоциацию лыжных видов спорта России (RSA).

Напомним, что 26-летняя спортсменка не принимала участие в последнем этапе текущего сезона из-за запрета FIS. Непряева набрала 973 очка, опередив шведку Эббу Андерссон (732).

– Как и во время последних ковидных сезонов, не всегда появлялась возможность вручить глобусы спортсменам лично. Поэтому FIS будет сотрудничать с национальной лыжной ассоциацией, чтобы передать награду спортсмену, который не может присутствовать на финальном старте сезона, – приводит слова представителя организации ТАСС.

Добавим, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Непряева завоевала одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали. Также на счету лыжницы победа в общем зачете многодневки «Тур де Ски».