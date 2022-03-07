«Так поступать было неправильно». Большунов – о проведении марафона в Хольменколлене без россиян

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал решение FIS отстранить российских спортсменов от участия в оставшихся этапах текущего сезона Кубка мира.

Отметим, что 25-летний спортсмен пропустил марафон в Хольменколлене (Норвегия). Вместо этого Большунов стал участником Деминского марафона, в котором одержал победу.

– Победить на марафоне в Хольменколлене было одной из моих целей на концовку сезона. Но раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Мне кажется, так поступать было совсем неправильно, – цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что первое место в норвежском марафоне занял местный лыжник Мартин Ньенгет. На второй и третьей строчках расположились Шюр Рете и Дидрик Тенсет соответственно.