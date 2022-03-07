«Каждый видит, что хочет увидеть». Депутат Госдумы заступилась за Большунова

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова не считает фото российского лыжника Александра Большунова в ретрофоррме провокационным.

«Каждый видит, что хочет увидеть. Не думаю, что Александр делал это фото со злым умыслом. Фотосессия в ретростиле. Ничего плохого в этом нет. Я увидела в его фото историю, как раньше катались на лыжах. Классные фотографии! Саша ведет интересный Instagram, всегда показывает своим болельщикам что-то новое. Почему нам нельзя делать такие фотографии? Не вижу в этом ничего плохого», - приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте прокомментировал снимки трехкратного олимпийского чемпиона в его инстаграме, назвав их неуместными.