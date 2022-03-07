«Большунов сегодня больше, чем вся Скандинавия». Тихонов ответил норвежцам

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил главе Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрику Ресте на критику фотографий Александра Большунова в ретроформе.

«Я бы попросил Ресте сходить к психиатру. Не путайте астматиков с большим спортом. Не предъявляйте никаких претензий, норвежцы! А Большунов больше, чем все норвежцы. Саша родился героем России. Он сегодня больше, чем вся Скандинавия», - приводит слова Александра Ивановича «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Ресте прокомментировал снимки трехкратного олимпийского чемпиона в его инстаграме, назвав их неуместными.