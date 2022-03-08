Наталья Непряева: Даже если бы нам разрешили выйти на старты в Норвегии, это было бы небезопасно

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением по поводу того, что российские спортсмены не смогли принять участие норвежских этапах Кубка мира.

Отметим, что ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить россиян от соревнований до конца текущего сезона.

– Уже в России мы обсуждали с ребятами происходившее и пришли к заключению, что даже если бы нам разрешили выйти на старт, это было бы небезопасно. Почему? Из-за поведения некоторых местных отморозков. Подходили в отель чуть ли не с угрозами. Что-то кричали, – приводит слова Непряевой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летняя россиянка одержала победу в общем зачете Кубка мира, набрав 973 очка. Также на счету спортсменки одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали Олимпиады в Пекине.