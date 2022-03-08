Анфиса Резцова считает, что, отстраняя российских лыжников, FIS теряет большие деньги

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что, отстраняя российских спортсменов Международная федерация лыжного спорта (FIS) действует себе во вред.

«Надеюсь, в следующем сезоне уже все наладится. Сами же себе делают хуже. Без противостояния Клэбо — Большунов FIS потеряет большие деньги. Интерес к лыжам в Европе и так незначительный, а без лучших спортсменов в данном виде спорта это все превращается в фарс», - приводит слова Резцовой Sport24.ru.

Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских лыжников после критики их конкурентов из Норвегии, Швеции и Финляндии.