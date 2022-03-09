Непряева заявила, что мотивация и серьезная работа помогли ей выиграть Кубок мира

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева рассказала, что помогло ей выиграть Кубок мира в еще не завершенном сезоне.

«Летом была проведена очень серьезная работа. Меня очень сильно замотивировал прошлый сезон, во время которого у меня многое не получалось, был перелом руки. Я разозлилась на себя, мотивация во время подготовки к сезону была очень большой», - приводит слова Непряевой ТАСС.

Добавим, что без участия на последних двух этапах Кубка мира Непряева набрала в общий зачет 973 очка.