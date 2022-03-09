«Только вместе стояли и улыбались, а тут на тебе». Непряева - о поддержке Йохауг отстранения россиян

Наталья Непряева отреагировала на заявление Терезы Йохауг о том, что россиян не должно быть на Кубке мира по лыжным гонкам.

«В Лахти все еще было нормально, на финише девочки были приветливыми, ничего не изменилось. Единственное, после Тереза дала интервью, в котором заявила, что русских здесь быть не должно. «Ну, здрасьте!» — подумала я. Мы только вместе стояли с ней и улыбались друг другу, а тут на тебе такое. Было неприятненько, не думала, что она так скажет», - приводит слова Непряевой ТАСС.

Напомним, что в раздельной гонке, прошедшей в Финляндии, Йохауг опередила Непряеву на 0,1 секунды, третьей была Криста Пярмякоски, для которой тот этап был домашним.