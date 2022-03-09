Глава норвежской ассоциации ответил на слова Непряевой об угрозах в адрес россиян

Глава Норвежской лыжной ассоциации Эрик Ресте ответил на слова Натальи Непряевой об угрозах в адрес российских спортсменов перед этапом Кубка мира в Драммене.

Олимпийская чемпионка заявила, что выход на старты был бы небезопасен «из-за поведения местных отморозков, которые приходили в отель чуть ли не с угрозами».

«Грустно слышать об этом от Непряевой. Угрозы, независимо от того, в каких местах они поступают, в том числе на спортивном мероприятии, неприемлемы. Мы открещиваемся от них», — цитиирует NRK Ресте.

Напомним, что в нынешнем сезоне Непряева одержала победу в общем зачете Кубка мира, набрав 973 очка. Также на счету 26-летней спортсменки одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали ОИ-2022 в Пекине.