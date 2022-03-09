Клебо снялся с этапа Кубка мира в шведском Фалуне

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо не выступит на заключительном этапе Кубка мира.

Соревнования состоятся в шведском Фалуне.

«К сожалению, Йоханнесу еще рано выходить на старт после перенесенного коолнавируса», – приводит NRK слова тренера сборной Норвегии Арильда Монсена.

Ранее 25-летний спортсмен и несколько его партнеров по национальной команде сдали положительные тесты на COVID-19 перед домашними этапами в Драммене и Холменколлене.

Клебо уже гарантировал себе «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона.