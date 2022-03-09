Фирма-производитель лыж для Большунова приостановила сотрудничество с россиянами

Французская компания-производитель лыж Rossignol приостановила сотрудничество с российскими спортсменами.
Фирма сотрудничает с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Спортсмену разрешили использовать его нынешние лыжи.
«На данный момент полностью поддерживаем решения федераций о приостановке участия спортсменов из России в предстоящих соревнованиях. Мы приостановили наше сотрудничество с российскими атлетами, а также убрали все упоминания на наших сайтах и в соцсетях в отношении этих спортсменов», — цитирует норвежский TV2 спортивного директора Rossignol Колина Барбе.
Ранее глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрику Ресте подверг критике фотографии Большунова в ретроформе. Александр подписал фото: «СССР. 1980 год». Позже спортсмен удалил публикацию.