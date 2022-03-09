Большунову хватит лыж французской компании-производителя еще на один сезон

Генеральный менеджер сборной России Юрий Чарковский прокомментировал решение компании Rossignol приостановить сотрудничество с Александром Большуновым.

Напомним, что французская фирма-производитель лыж не будет поставлять новый инвентарь российским спортсменам.

«Не будут давать новые лыжи. Другое дело, что Саша Большунов имеет очень хорошие отношения с сервисерами, с самой фирмой Rossignol. Он получил много хороших новых последних моделей лыж, что их хватит как минимум на ещё один сезон. Полагаю, что вся ситуация прекратится и немного стабилизируется, и всё восстановится», — цитирует Чарковского «Чемпионат».

Ранее российских лыжников отстранили от участия в заключительных этапах Кубка мира.