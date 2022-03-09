Устюгов не сможет выступить на чемпионате России

Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов пропустит чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

Отметим, что 9 апреля в Ханты-Мансийске состоится Югорский марафон.

«Сергей не примет участия в чемпионате России в Сыктывкаре, ему нужно пройти медицинское обследование. Что касается Югорского марафона, то он обязательно на него приедет. Хотя бы в качестве почётного гостя», — цитирует ТАСС вице-президент ФЛГР Сергея Крянина.

Напомним, что на Олимпиаде-2022 Устюгов также принял участие в спринте, но не смог отобраться в финал.