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Дмитрий Губерниев: Не выступать же теперь Большунову на деревянных лыжах

Фирма-производитель инвентаря уходит из России.
09 марта 2022 21:55
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение французской компании-производителя лыж Rossignol приостановить сотрудничество с Александром Большуновым.

Отметим, что фирма не будет отправлять российским спортсменам новый инвентарь.

«Я так понимаю, что у нас в России никто лыжи не делает. Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь. Нужно искать ту компанию, которая еще не отвернулась от нас. Очень жаль, что Rossignol поддался этому поветрию санкций. Мне горько за Сашу Большунова», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрику Ресте подверг критике фотографии Большунова в ретроформе. Александр подписал фото: «СССР. 1980 год». Позже спортсмен удалил публикацию.

источник: «Спорт-Экспресс»
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