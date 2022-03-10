Дмитрий Свищев: Это Большунов должен выбирать производителя лыж, а не наоборот

Депутат Государственной Думы Дмитрей Свищев высказался о решении французской компании по производству лыж Rossignol отказаться от работы с российскими спортсменами.

«Это глупая ситуация, из-за которой Rossignol сам же будет кусать локти. Я считаю, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и сам Большунов должны внимательно отнестись к разрыву контракта, потому что Большунов сейчас является самым сильным лыжником мира. Это он должен выбирать, а не его. Rossignol делает большую ошибку. Думаю, это хороший урок для нас, с кем заключать договора», - приводит слова Свищева «Газета.ru».

Добавим, что генеральный менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский заявил, что у Большунова хватит запаса лыж на год.

Напомним, что российских лыжников отстранили от международных соревнований до конца сезона.