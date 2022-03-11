Вяльбе была уверена, что Непряева единственная, кто может бороться с Йохауг

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что была уверена в том, что Наталья Непряева способна побороться с норвежкой Терезой Йохауг за победу в общем зачете Кубка мира.

«Последние годы мы ей говорили: «Ты - единственная, кто может бороться с Йохауг». Но она не была в себе уверена. Теперь Непряева будет рвать, это однозначно. И нам хорошо, что у нас есть лидер и те, кто за ней идут», - приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, что в нынешнем сезоне Непряева одержала победу в общем зачете Кубка мира, набрав 973 очка. Также на счету 26-летней спортсменки одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали ОИ-2022 в Пекине.