Елена Вяльбе: Получит ли Непряева Кубок мира? Она заработала все очки до санкций

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, получит ли Наталья Непряева Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира.

«Дадут ли Кубок? Непряева заработала все очки до того, как вступили в силу все эти санкции. Все нормально», - приводит слова Вяльбе «Газета.ru».

Напомним, что в нынешнем сезоне Непряева одержала победу в общем зачете Кубка мира, набрав 973 очка. Также на счету 26-летней спортсменки одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали ОИ-2022 в Пекине.