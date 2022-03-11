Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22 (878 очков).

Победил Йоханнес Клебо (1375 очков), Большунов - второй (878). Оба спортсмена не принимают участие в финальном этапе Кубка мира в Фалуне. Третье место занял финн Ийво Нисканен (718).

До конца сезона осталось одно личное соревнование — в субботу пройдут гонки с раздельного старта в свободном стиле. В воскресенье пройдут смешанная эстафета и смешанный командный спринт.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение не отстранять сборную России от оставшихся этапов Кубка мира, начиная с Драммена и Лиллехаммера. Однако норвежские власти приняли решение не пускать на соревнования национальную команду, тем самым, нарушив регламент соревнований. После этого Россия снялась с Кубка мира до окончания нынешнего сезона.