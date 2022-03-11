Француз Жув стал обладателем малого зачета Кубка мира по спринтерским гонкам, опередив Клебо

Французский лыжник Ришар Жув одержал победу на заключительном спринте нынешнего сезона в Фалуне (Швеция) и завоевал малый Хрустальный глобус в этой дисциплине, сместив норвежца Йоханнеса Клебо с первой строчки.

Ришар стал первым французом в истории, выигравшим малый Хрустальный глобус. Клебо не участвовал в соревнованиях Фалуна из-за последствий коронавируса. Третьим был Шанава (461). В первую десятку попали россияне Александр Терентьев (292) - шестое место и Глеб Ретивых (212) - девятое место. Александр Большунов занял 15 место (140).

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение не отстранять сборную России от оставшихся этапов Кубка мира, начиная с Драммена и Лиллехаммера. Однако норвежские власти приняли решение не пускать на соревнования национальную команду, тем самым, нарушив регламент соревнований. После этого Россия снялась с Кубка мира до окончания нынешнего сезона.