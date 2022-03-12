Йохауг выиграла последнюю личную гонку в карьере

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Она на 35,9 секунды опередила хозяйку соревнований Йоанну Сундлинг, ставшую второй. Третье место заняла американка Джессиика Диггинс (+36,3 сек.).

Йохауг ранее объявляла о завершении карьеры по окончанию сезона, а в программе Кубка мира остались эстафеты и командные спринты.

Напомним, что «Большой хрустальный глобус», несмотря на отстранение всех российских лыжников, завоевала Наталья Непряева.