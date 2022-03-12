FIS поздравила Непряеву с победой в Кубке мира

Международная федерация лыжного спорта официально поздравила россиянку Наталью Непряеву с завоеванием Кубка мира.

Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летняя спортсменка одержала победу в общем зачете, набрав 973 очка.

«С нетерпением ждём, когда вы получите свой глобус в доказательство ваших достижений, как выдающейся спортсменки. Поздравляем, Наталья», – говорится в тексте сообщения FIS на странице организации в инстаграме.

Отметим, что ранее Международная федерация лыжного спорта приняла решение отстранить россиян от соревнований до конца текущего сезона.