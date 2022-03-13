Сборная Норвегии стала третьей в последней гонке Йохауг

В шведском Фалуне прошла смешанная эстафета в рамках Кубка мира по лыжным гонкам.

Именно этим стартом свою карьеру завершала четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная победительница мировых первенств Тереза Йохауг, которая была финишером сборной Норвегии.

Норвежская команда пришла стала третей, уступив 4,3 секунды победителям из сборной США. Второе место заняли финские лыжники (+3,8 сек.)

В программе текущего сезона осталось провести смешанные командный спринт, который также пройдет сегодня.