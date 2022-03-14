Александр Большунов: Возможно, на Клебо надавили, чтобы говорил о нашем отстранении от соревнований

Российский лыжник Александр Большунов отреагировал на слова норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион выступил с призывом отстранить россиян от международных соревнований.

«Думал, что Клебо будет трезво ситуацию оценивать. Но, возможно, на него надавили, чтобы он так говорил. Как буду теперь к нему относиться, когда в следующий раз вместе выйдем на старт? Я надеюсь, что мы ещё будем вместе на старт выходить», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать к международным стартам российских и белорусских спортсменов. Лыжники не смогли выступить на заключительных этапах Кубка мира.