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Банк «Открытие»: более 2,5 тысячи спортсменов зарегистрировалось на Югорский лыжный марафон

За 2 месяца с начала регистрации заявки на участие в Югорском лыжном марафоне подало более 2,5 тысячи лыжников из 44 регионов России.
17 марта 2022 10:56
автор: Сергей Иванов

Организаторы гонки - правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие» - ждут большого количества спортсменов и зрителей. Этому будут способствовать отмена эпидемиологических ограничений, два дня соревнований, а также участие самых звездных спортсменов сборной Росси по лыжным гонкам.

До старта марафона, который состоится 8-9 апреля в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске, осталось меньше месяца. При этом уже есть надежда на новый рекорд как по числу участников, так и по количеству регионов, откуда приедут лыжники.

Более 50% всех зарегистрированных участников марафона на сегодняшний день - жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Их заявилось около 1300 человек. На втором месте по количеству лыжников, которые пробегут в этом году трассу в пойме реки Горная – Свердловская область (12% от общего количества участников), третье место – у спортсменов из Москвы и Московской области (7%). Замыкают топ-5 регионов по числу участников Югорского лыжного марафона Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Также большое количество спортсменов уже делегировали Пермский край, Омская, Челябинская и Новосибирская области. На марафон приедут спортсмены из Камчатского края, Архангельской области, Хабаровского края, Брянской области и даже лыжники из Казахстана.

«Интерес к гонке добавляет участие лыжников сборной России, которые на прошедшей Олимпиаде в Пекине установили абсолютный исторический рекорд по количеству медалей, в том числе золотых. Для многих спортсменов Югорский лыжный марафон стал уже традиционным завершением сезона, красивой возможностью еще раз продемонстрировать свое мастерство, сравнить себя с выдающимися лыжниками, оценить, на что сделать акцент при подготовке к следующему сезону. Мне кажется крайне важным давать нашим спортсменам такую возможность – выступать, бороться, оставаться в форме», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

На увеличение числа участников может положительно повлиять решение оргкомитета марафона отменить ограничительные эпидемиологические меры. Теперь участие в марафоне может принять любой желающий, предоставлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации против COVID-19 больше не нужно. Также снято ограничение на участие спортсменов старше 65 лет, они могут принять участие в марафоне в очной форме.

Напомним, что Югорский лыжный марафон в этом году будет проходить два дня. В первый день спортсмены пройдут дистанцию 50 км классическим стилем, во второй состоится массовый забег на три дистанции - 50, 25 и 5 км. Регистрация на марафон продлится до 7 апреля.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2022 - РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.

источник: «Советский спорт»
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