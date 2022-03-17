Непряева стала победительницей спринта на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»

В рамках всероссийских соревнований «Олимпийцы России» лыжницы приняли участие в спринте классическим стилем.

Победу одержала Наталья Непряева, опередившая в финале Анастасию Фалееву, ставшую второй, и Екатерину Смирнову, завоевавшую бронзу.

Отметим также, что член сборной России Христина Мацокина заняла в финале последнее шестое место.

Напомним, что Наталья Непряева в этом сезоне стала победительницей Кубка мира, во многом она его завоевала благодаря победе на «Тур де Ски».