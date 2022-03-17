ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Непряева стала победительницей спринта на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»

Турнир проходит в Кирово-Чепецке.
17 марта 2022 15:48
автор: Максим Скороходов

В рамках всероссийских соревнований «Олимпийцы России» лыжницы приняли участие в спринте классическим стилем.

Победу одержала Наталья Непряева, опередившая в финале Анастасию Фалееву, ставшую второй, и Екатерину Смирнову, завоевавшую бронзу.

Отметим также, что член сборной России Христина Мацокина заняла в финале последнее шестое место.

Напомним, что Наталья Непряева в этом сезоне стала победительницей Кубка мира, во многом она его завоевала благодаря победе на «Тур де Ски».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Непряева стала победительницей спринта на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»
Турнир проходит в Кирово-Чепецке.
17.03.2022 15:48
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Ретивых выиграл в спринте на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», Большунов - третий
Лыжники соревновались в Кирово-Чепецке.
17.03.2022 15:00
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Банк «Открытие»: более 2,5 тысячи спортсменов зарегистрировалось на Югорский лыжный марафон
За 2 месяца с начала регистрации заявки на участие в Югорском лыжном марафоне подало более 2,5 тысячи лыжников из 44 регионов России.
17.03.2022 10:56
Лыжный спорт
автор: Сергей Иванов
Александр Большунов: Возможно, на Клебо надавили, чтобы говорил о нашем отстранении от соревнований
Норвежский лыжник завоевал в этом сезоне «Большой хрустальный глобус».
14.03.2022 14:14
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Шведские лыжники победили в командном спринте, Норвегия - вторая
Соревнования проходят в Швеции.
13.03.2022 16:24
Лыжный спорт
Сборная Норвегии стала третьей в последней гонке Йохауг
В смешанной эстафете победу одержали американцы.
13.03.2022 13:28
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
FIS поздравила Непряеву с победой в Кубке мира
Олимпийская чемпионка выиграла трофей впервые в карьере.
12.03.2022 23:09
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Йохауг выиграла последнюю личную гонку в карьере
В Швеции прошли соревнования в лыжных гонках свободным стилем.
12.03.2022 17:40
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Норвежец Тенсет победил в раздельной гонке на заключительном этапе Кубка мира
Соревнования лыжников проходят в шведском Фалуне.
12.03.2022 14:54
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Француз Жув стал обладателем малого зачета Кубка мира по спринтерским гонкам, опередив Клебо
Ришар Жув стал первым французом в истории, который смог завоевать малый Хрустальный глобус.
11.03.2022 18:05
Лыжный спорт
автор: Александр Бойченко
Побеги за границу и икра в багаже. Из-за санкций нашим спортсменам пора осваивать опыт СССР?
Россия из-за многочисленных санкций оказалась в изоляции. Однако нашей стране это не впервой. Как за «железным занавесом» существовал спорт во времена позднего СССР - и чем нынешняя ситуация отличается от той, советской?
Победный экспресс с коэффициентом 15 тысяч и новый клуб для Роналду. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Ударим по Евротуру своим Ростуром! Где искать соперников для нашей забаненной хоккейной сборной
Сборная России не будет принимать участие в Евротуре на протяжении двух лет. Но играть-то надо!
Наперегонки с Овечкиным! Как Капризов забил 2, выбил 75 и стал первой звездой (видео)
В очередном матче чемпионата НХЛ две заброшенные шайбы Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» победить «Бостон» (4:2).
«Желтая подлодка» потопила «старую синьору». Как экс-тренер «Спартака» выбил «Юве» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» под руководством Унаи Эмери в гостях разгромил «Ювентус» (3:0) и попал в число восьми сильнейших клубов Европы.
Дай им жару, Камила! Покажи миру, кто в женской «фигурке» хозяйка
Коммерческий шоу-турнир «Кубок Первого канала» пройдет с 25 по 27 марта в Саранске. В нем примут участие все сильнейшие фигуристы страны кроме Александры Трусовой.
Удар под дых… Легионеры бросили «Динамо» перед серией с ЦСКА
Состав бело-голубых покинули канадец Эрик О'Делл и швед Андре Петерссон, что заметно снижает шансы команды Алексея Кудашова в противостоянии второго раунда Кубка Гагарина-2022.
Медведева вернулась, Загитова создала секретную группировку! Как ученицы Тутберидзе готовятся к КПК-2022
25 - 27 марта в Саранске пройдет Кубок Первого канала, который должен заменить для наших звезд фигурного катания чемпионат мира в Монпелье, куда их не допустили. Тренерский штаб Этери Тутберидзе готовится к предстоящему старту самым ответственным образом.
Польский «бык» ждет украинского «зенитчика» в Афинах? Куда разъехались 29 легионеров РПЛ
Только восемь иностранных футболистов среди покинувших Российскую Премьер-Лигу на фоне украинских событий уже нашли себе новые команды.
Ротенберг легко уберет «Спартак», «Динамо» не хватит сил на ЦСКА. Западный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Западе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика