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Порошкин выиграл раздельную гонку на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»

Большунов незадолго до старта снялся с дистанции.
18 марта 2022 13:56
автор: Максим Скороходов

В рамках всероссийских соревнований «Олимпийцы России» лыжники приняли участие в раздельной гонке на 15 км свободным стилем.

Победителем стал Илья Порошкин, преодолев дистанцию за 34 минуты и 44,8 секунды.

Второе место занял Савелий Коростелев (+3,6 сек.), третье - олимпийский чемпион Денис Спицов (+7,6).

Добавим, что другие известные члены национальной сборной России, успешно выступающие в дистанционных гонках, Илья Семиков (+34,4), Иван Якимушкин (+34,5), Евгений Белов (+50,7) и Алексей Червоткин (+1:02,9) заняли места с четвертого по седьмое соответственно.

Напомним, что соревнования проходят в Кирово-Чепецке.

источник: «Советский спорт»
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