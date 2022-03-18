Порошкин выиграл раздельную гонку на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»

«Хорошо, что все игры — в Москве, а то в Череповце пришлось бы жить в отеле». Слепышев — о победе над «Динамо»

После победы над бело-голубыми (3:2) в стартовом матче серии второго раунда Кубка Гагарина автор одного из голов ЦСКА Антон Слепышев ответил на вопросы журналистов, включая корреспондента «Плеймейкера».