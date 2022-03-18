Порошкин выиграл раздельную гонку на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»

В рамках всероссийских соревнований «Олимпийцы России» лыжники приняли участие в раздельной гонке на 15 км свободным стилем.
Победителем стал Илья Порошкин, преодолев дистанцию за 34 минуты и 44,8 секунды.
Второе место занял Савелий Коростелев (+3,6 сек.), третье - олимпийский чемпион Денис Спицов (+7,6).
Добавим, что другие известные члены национальной сборной России, успешно выступающие в дистанционных гонках, Илья Семиков (+34,4), Иван Якимушкин (+34,5), Евгений Белов (+50,7) и Алексей Червоткин (+1:02,9) заняли места с четвертого по седьмое соответственно.
Напомним, что соревнования проходят в Кирово-Чепецке.
источник: «Советский спорт»