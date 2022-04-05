Елена Вяльбе - об отстранении России: Всю истерию вокруг лыжников сделал один человек

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что FIS пошла на поводу у одного человека, который обвинял российских спортсменов из-за их присутствия на Кубке мира.

«Всю истерию вокруг лыжников сделал один человек, продавил решение везде и всюду и, самое главное, настроил своих спортсменов и другие команды, чтобы те тоже повторили, что они не хотят соревноваться с русскими. Вот это напрягает.

Эрик Рёсте? Да. Мне было очень неприятно, что член Совета FIS так себя повёл. А его поддержал и руководитель лыжных гонок в FIS Вегард Ульванг, который сделал заявление в духе «Если FIS не может отстранить русских, то мы сами всё решим. А если нет, пусть забирают у нас Кубок мира». Что это за высказывания? Есть же корпоративная этика. Ты кто такой вообще в данном случае? Разве ты не член большой семьи FIS?

При этом я абсолютно уверена, что 99 процентов норвежских болельщиков хотели бы увидеть на трассе настоящую борьбу между своей командой и нашей», — сказала Вяльбе «Чемпионату».

Напомним, что российские лыжники не смогли полноценно завершить международный сезон из-за санкций в отношении российской федерации. Отметим, что несмотря на отстранение, БХГ в женских соревнованиях выиграла россиянка Наталья Непряева.