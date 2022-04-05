«Не спортсменка, а патриотический блогер». Вяльбе пояснила свои слова о Степановой

Президент ФЛГР Елена Вяльбе объяснила, что она имела ввиду, когда говорила о наличии звездной болезни у Вероники Степановой.

«Прежде всего я не утверждала этого, а выразила опасение, что эта болезнь у Вероники может начаться. У меня такое чувство, что заболевание началось. Меня, правда, пытаются убедить, что это не так. Буду рада ошибиться. Может быть, я чего-то недопонимаю. Но дело не столько в медийности, в походах на телеканалы, а в безмерном участии в соцсетях.

А то сейчас она не спортсменка, а патриотический блогер», - приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Напомним, Степанова выиграла золото Олимпиады в Пекине в составе женской эстафетной четверки. Этот успех аомог Веронике стать самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжного спорта.