«Это за гранью нормального восприятия жизни». Вяльбе выступила против участия трансгендеров в спорте

Президент ФЛГР Елена Вяльбе выступила против участия спортсменов-трансгендеров в профессиональных соревнованиях.

«Такие люди уже приходят в серьёзные циклические виды спорта, и если это продолжится, то женский спорт убьют. Кажется, МОК уже разрешил таким спортсменам выступать. Но это полная ерунда, я себе такого не могу представить.

Пусть трансгендеры участвуют в соревнованиях, ради бога, но в какой-то своей категории. Не понимаю, почему нужно запрещать слова «мужчина» и «женщина», почему у детей не должно быть записано в свидетельстве о рождении «мама» и «папа». Я этого не понимаю и никогда не пойму», — сказала Вяльбе «Чемпионату».

Отметим, что на последних крупных соревнованиях, включая Олимпиаду-2020, принимали участия трангендеры.