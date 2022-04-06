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Вяльбе рассказала, в какой группе будет числиться Устюгов

Спортсмен является двукратным чемпионом мира 2017 года.
06 апреля 2022 16:45
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов будет приписан к группе Егора Сорина.

Ранее в СМИ сообщалось, что тренер 29-летнего спортсмена покинет штаб сборной России. Маркус Крамер может возглавить итальянскую команду.

«Серега точно будет в группе Егора Сорина, но чисто формально, потому что я уверена, что он будет тренироваться самостоятельно», - цитирует ТАСС президента ФЛГР Елену Вяльбе.

Напомним, что Устюгов стал победителем эстафеты на Играх в Пекине. Два золота чемпионата мира он завоевал в 2017 году.

источник: ТАСС
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